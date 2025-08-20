Saime anuncia nueva jornada para renovar cédula sin cita

Este miércoles el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), anunció una nueva jornada especial de cedulación que se llevará a cabo este sábado 23 de agosto, en todo el país.

La iniciativa, que se desarrollará a nivel nacional, tiene como objetivo facilitar la Verificación de Datos y Renovación de Cédula de Identidad a un sector específico de la población.

De acuerdo al organismo, el operativo no requiere de cita previa, está dirigido exclusivamente a ciudadanos venezolanos y naturalizados cuyo número de cédula se encuentre en el rango de los 22 a 32 millones.

La jornada se realizará en todas las oficinas del SAIME en el territorio nacional desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Los documentos que deberán presentar los ciudadanos que deseen participar en la jornada:

Ciudadanos venezolanos: Copia simple del Acta de Nacimiento.

Copia simple del Acta de Nacimiento. Ciudadanos naturalizados: Copia de la Gaceta Oficial o Constancia de Naturalización.

