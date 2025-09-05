Saime anuncia nuevo operativo para este sábado 6-Sep

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), anunció que este sábado 6 de septiembre, se llevará a cabo un nuevo operativo especial de verificación de datos y renovación de cédula de identidad, cuyo proceso es para las personas se encuentran entre 22 y 32 millones. La jornada se realizará en las oficinas del organismo.

El Saime indicó que el horario será desde las 8:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde, para los trámites, los venezolanos de nacimiento deberán presentar una copia simple de su acta, mientras que los naturalizados deberán consignar la copia de la gaceta oficial o la constancia de naturalización.

