Saime anunció despliegue de la tercera ‘fase de tráiler’ de cedulación para niños desde este lunes 16-Jun

Este lunes 16 de junio, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), informó que inició la tercera fase de la ruta "Pequeña Huellas, Grandes Derechos", para la cedulación sin cita para niños y adolescentes.

A través de la red social Instagram, el organismo señaló que la ruta se ubicará en diversos punto estratégicos de los estados Anzoátegui, Apure, Cojedes, Delta Amacuro, Falcón y Mérida, desde el lunes 16 hasta el 20 de junio, en un horario comprendido entre las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde.

Esta jornada tiene como objetivo que los menores puedan acceder al documento de identificación por primera vez de manera rápida y sencilla.

Asimismo, el ente resaltó que las oficinas del Saime en todo el territorio nacional estarán operativas durante la jornada.

Lee también: Saime anuncia jornada de cedulación masiva en todas sus oficinas

Noticia al Día/Información de Globovisión