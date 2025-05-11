SAIME aseguró que venezolanos pueden viajar dentro del país con cédula de identidad vigente o vencida

A propósito de la información que circuló en los últimos días en los distintos medios, sobre la exigencia de la cédula de identidad vigente para viajes dentro del país vía aérea, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), aclaró a través de su cuenta en Instagram que solo se exige como documento la cédula de identidad vigente o vencida.

"Estimados usuarios, desde el Saime les informamos que todo aquel venezolano que requiera viajar vía área dentro del país, debe presentar su Cédula de Identidad como principal documento de identificación personal, bien se encuentre vigente o vencida", anunció el organismo.

Asimismo, el ente indicó que no está permitido presentar pasaportes, ni copia de la cédula, licencia de conducir o carnet institucionales.

Pasajeros con la cédula vencida no podrán abordar vuelos nacionales

A través de un comunicado difundido por la aerolínea Láser Airlines, se pudo conocer que no será permitido a los usuarios presentar la cédula de identidad vencida, ni tampoco copias de la misma.

La empresa informó que la medida está siendo aplicada por instrucciones del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime).

Otras agencias de viajes como "vuelosbaratosya" también se unieron al llamado a los pasajeros a presentar su cédula vigente. "Sin cédula, no hay vuelo. No se aceptan copias, pasaporte, licencia de conducir ni denuncias de extravío", expresaron a través de sus redes sociales.

Lee también: Saime actualiza proceso: Entérese cómo obtener el pasaporte venezolano en 11 pasos

Noticia al Día