Saime eliminó la emisión de la prórroga del pasaporte

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), informó que el organismo prescindirá de la emisión de la prórroga única de cinco (05) años, como alternativa excepcional de extensión de la vigencia del Pasaporte Ordinario Venezolano.

En un comunicado difundido en sus cuentas de redes sociales, el Saime atribuye la acción a dar cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Del mismo modo explicaron que los Pasaportes Ordinarios de cinco (5) años de vigencia, legalmente emitidos por el Saime antes del 15 de abril del año 2021, y que tengan la prórroga única de cinco (05) años debidamente estampada, mantendrán su vigencia hasta la fecha de expiración o vencimiento de la misma.

El órgano de identificación nacional invitó a la población a realiza la solicitud de sus pasaportes por 10 años a través de la página web http://saime.gob.ve .

