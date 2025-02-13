Saime emitió una alerta por incremento de falsos gestores para trámites de documentos

Recientemente, las autoridades del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) en Guárico emitieron una alerta por la proliferación de falsos gestores en la entidad.

De acuerdo a la información, se ha notado que un grupo cada vez más numeroso de personas ofrecen servicios de "trámites irregulares para la obtención de documentos de identidad".

«Han agendado citas para personas violentando al sistema, o sea haciendo creer que la cita la imprimen y llenan otro a máquina o de otra forma que no es la que sale por la planilla del sistema», dijo al respecto el director del Saime en Guárico, Oswaldo González.

En vista de ello, el director del ente exhortó a los ciudadanos a realizar sus trámites únicamente a través de los canales oficiales. Asimismo, les pidió denunciar a cualquier persona que los intente estafar haciéndose pasar por empleados del Saime.

Lee también: Saime entregará cédula de manera expedita

Noticia al Día con información de Televen