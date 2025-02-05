Saime extendió jornada especial de cedulación hasta el 26-Abr

Tras el anuncio por medio de sus redes sociales de las "jornadas de cedulación" por parte del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), este mismo han informado de la extensión de los días en que los venezolanos puedan adquirir este documento hasta el 26 de abril.

De esta misma manera, el ente público informó que los días sábado, el único trámite que podrán realizar los venezolanos en estas jornadas es la "renovación de cédula", sin previa cita.

Recordemos que los asistentes podrán ser atendidos en un horario comprendido de 8:00 de la mañana, hasta las 6:00 de la tarde.

Lee también: Abarrotado por tercer día Saime de Sabaneta en jornada de cedulación (+Video)

Noticia al Día/Información de Notitarde