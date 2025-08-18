Saime incorporó a su Sistema de Autogestión la solicitud de Constancia de Naturalización

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), anunció que incorporaron a su Sistema de Autogestión la solicitud de Constancia de Naturalización en su página web www.saime.gob.ve.
El trámite solo podrán hacerlo los titulares del documento (extranjeros, naturalizados o nacionalizados).
Pasos para la emisión de la Constancia de Naturalización
Ingresar al apartado de Gestión de documentos
Ingresar al sistema con su usuario (cédula venezolana y clave)
Ingresar al apartado EXTRANJERÍA
Seleccionar "constancia de naturalización"
Presionar "solicitar documento"
Ingresar datos de los medios por los cuales ud. fue naturalizado
Realizar el pago correspondiente
Esperar por la aprobación y validación
Posteriormente podrá descargar la constancia de naturalización.
