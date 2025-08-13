Saime iniciará trámites de salvoconductos para venezolanos en el exterior

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) anunció que a partir del 18 de agosto comenzará a recibir solicitudes para emitir documentos de viaje provisionales, conocidos como salvoconductos, dirigidos a ciudadanos venezolanos que se encuentran fuera del país y no cuentan con pasaporte vigente o lo tienen vencido.
A través de su cuenta oficial en Instagram, el organismo indicó que próximamente se dará a conocer información adicional sobre otros tipos de documentos.
¿Qué es un salvoconducto?
Se trata de un documento temporal que reemplaza al pasaporte en casos excepcionales, permitiendo a los venezolanos regresar al país cuando su pasaporte ha caducado o se ha extraviado. El Saime lo emite únicamente en situaciones especiales.
Pasos para solicitarlo:
- Reunir los documentos necesarios:
- Copia de la cédula de identidad venezolana
- Copia del pasaporte (si está disponible)
- Boleto aéreo
- Fotografía tipo carnet
- Contactar al consulado o embajada venezolana:
- El trámite puede realizarse por correo electrónico o mediante plataformas digitales, dependiendo del país.
Enviar la solicitud:
Adjuntar los documentos escaneados en formato PDF junto con los datos de contacto.
Esperar la evaluación:
El consulado revisará la solicitud y se comunicará para informar sobre los siguientes pasos.
Recepción del salvoconducto:
Se te indicará cómo recoger el documento o si se te enviará por medios digitales.
Noticia al Día / Diario 2001