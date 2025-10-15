Saime realizará nueva jornada de renovación de cédula este sábado 18-Oct

El Servicio Administrativo de identificación y Extranjería (Saime), anunció una jornada especial de renovación de cédula sin cita para mayores de edad, este sábado 18 de octubre en todas las oficinas del territorio nacional.

El horario de atención será desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde. Estas jornadas de renovación tienen como objetivo facilitar el acceso a los servicios de identificación y actualizar los datos de los ciudadanos.

Además de la renovación de cédulas, el Saime informó que se realizará un proceso de verificación de datos para todos los venezolanos y naturalizados registrados en el sistema, cuyo rango poblacional se estima entre los 22 y 32 millones de personas.

La jornada se desarrollará de forma simultánea en todas las sedes del organismo, sin necesidad de cita previa, lo que permitirá agilizar el trámite y descongestionar el sistema de atención.

Lee también: Sin cita: Saime inicia el viernes jornada de renovación de cédula de identidad

Noticia al Día