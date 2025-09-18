Saime recuerda a sus usuarios los costos para tramitar pasaportes ordinarios y habilitados

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), recordó a los usuarios este jueves 18 de septiembre, el costo oficial para tramitar pasaportes ordinarios y habilitados, este último, es entregado de manera exprés en 48 horas.

En detalle, el organismo recordó toda la información necesaria para que los usuarios decidan por alguna de estas opciones.

Pasaporte Ordinario

3 Meses a 3 años de edad: Ref. 120

A partir de los 3 a 17 años de edad con 11 meses: Ref. 164

Mayor de 18 años de edad: Ref. 216

Pasaporte habilitado

3 Meses a 3 años de edad: Ref. 290

A partir de los 3 a 17 años de edad con 11 meses: Ref. 310

Mayor de 18 años de edad. Ref: 350

Asimismo, se indica en la publicación del organismo que: "Los costos de los documentos de viaje, son anclados a tasa del BCV del día".

