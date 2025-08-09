Sábado 09 de agosto de 2025
Saime recuerda los requisitos claves para tramitar el pasaporte a un menor de edad

incluso si solo uno de los padres puede asistir a la cita

Por María Briceño

Saime recuerda los requisitos claves para tramitar el pasaporte a un menor de edad
Foto: Saime
El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) de Venezuela permite solicitar el pasaporte para menores de edad, incluso si solo uno de los padres puede asistir a la cita.

No obstante, este trámite requiere una serie de requisitos adicionales, por ello, el Saime explicó las condiciones y requisitos necesarios para llevar a cabo este proceso.

Proceso para solicitar para la cita del pasaporte

En el caso de la emisión del pasaporte de un menor de edad, la presencia de ambos padres es la norma.

Sin embargo, en situaciones donde esto no es posible, el padre o madre debe realizar el siguiente proceso:

Pasaporte para el menor no cedulado:

Ingrese a la página web oficial del Saime.

Rellene los datos y haga clic en "seguir" (si el menor no está cedulado, coloque su cédula).

En la parte superior del menú del Saime, ubique la opción de "Pasaporte".

Seleccione la opción "Agregar un menor no cedulado".

Rellene el formulario con los datos que solicitan (acta de nacimiento del menor).

Pasaporte para menor cedulado:

Revise los datos de la sección "Pasaportes". Luego haga clic en "Nueva solicitud".

En caso de que el solicitante esté cedulado, los datos aparecerán en el sistema y no podrán modificarse. Si no lo está, deberá llenar sus datos de forma manual.

Para continuar con el proceso, complete los datos de:

Nacionalidad

Dirección de residencia actual

Responsabilidad legal del menor

Datos del representante legal

¿Cuáles son los requisitos obligatorios?

Para el momento de la cita, el representante legal o tutor deberá llevar:

Acta de nacimiento del menor.

Cédula de identidad (en caso de estar cedulado)

Copia de cédula del representante legal

Para finalizar, seleccione la oficina Saime a la que desea asistir. Seleccione la fecha de acuerdo a la disponibilidad. Luego realice el pago del trámite y complete los datos bancarios.

