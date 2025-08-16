Saime recuerda que hará jornada de verificación de datos en todo el país este sábado 16-Ago

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) indicó que el sábado 16 de agosto llevará a cabo una jornada de verificación de datos para aquellos venezolanos cuya cédula de identidad se ubique entre los 22 y 32 millones.

A través de sus redes sociales, el Saime señaló que los venezolanos pueden acudir con una copia simple de su partida de nacimiento a las oficinas del organismo ubicadas en todo el país, en un horario comprendido entre las 8:00 am y las 2:00 pm. En caso de ser naturalizado, se pide la copia de la Gaceta Oficial o el Certificado de Naturalización.

Las jornadas de verificación de datos iniciaron el martes 1° de julio para «garantizar que sus trámites futuros ante el ente identificador se realicen de manera eficiente y sin contratiempos».

Un día más tarde, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, explicó que el operativo del Saime tiene como objetivo “ratificar huellas dactilares” debido a fallas con la tinta utilizada en registros anteriores.

«Usted va y ratifica sus huellas dactilares, más nada. Nadie le está cambiando la cédula de identidad, ni nombre, ni nada de eso (..) «No entiendo por qué la alarma», (…) ahora, quien no quiera ir que no vaya, pero cuando quiera hacer un trámite y se consigue con un problema, entonces se excusarán ante el Saime y dirán que fue por hacerle caso a los alarmistas», expresó Cabello.

Noticia al Día/Información de Unión Radio