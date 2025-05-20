Saime restablece el horario de atención habitual en todas sus oficinas

Este lunes 19 de mayo, el Ministerio de Energía Eléctrica anunció la culminación del horario especial por medida del ahorro energético, lo que ha llevado a los trabajadores de la administración pública a retomar sus horarios habituales en la jornada laboral.

En ese sentido, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) anunció que retoma su horario habitual de atención en todas sus oficinas del país a partir de la fecha antes mencionada.

Por lo tanto, la jornada iniciará desde las 8:00 a.m. hasta las 4:30 p.m., indica la información publicada por el ente en su cuenta Instagram, así como también hacen un llamado a estar atentos ante futuras convocatorias que le competen al organismo.

El horario había sido reducido por medidas de ahorro energético

El horario restringido, que estuvo vigente desde el 24 de marzo, formó parte de las acciones del Gobierno nacional para enfrentar la emergencia climática y el impacto que ha tenido sobre el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

El pasado 3 de mayo, la vicepresidenta Delcy Rodríguez informó que el Ejecutivo extendía por dos semanas adicionales el horario laboral especial para la administración pública, que iba de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y alternaba días hábiles bajo el esquema 1×1 (un día laborable por uno no laborable).

Esta medida fue adoptada “para contribuir con la estabilidad del sistema eléctrico, ante la sequía y el aumento sostenido de las temperaturas”, según indicó la Vicepresidencia en redes sociales.

El Saime se había sumado a esta jornada especial operando con un horario intermedio, que se extendía hasta las 2:00 p.m..

Con el nuevo anuncio, el organismo retoma su horario completo, lo que podría facilitar la gestión de trámites de identificación como cedulación, solicitudes de pasaporte y entrega de documentos pendientes.

El ente no ha informado cambios en la asignación de citas, pero ha reiterado la importancia de verificar convocatorias a través de sus canales oficiales.

Noticia al Día con información de El Universal