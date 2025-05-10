Saren expande su plataforma digital a notarías y registros: El Zulia entre los estados incorporados

Este viernes 9 de mayo, el Servicio Autónomo de Registro y Notarías (Saren), anunció que continúa ampliando su Sistema Integrado para Notarías y Registros Públicos con funciones notariales.

A través de sus redes, el organismo indicó que desde el 12 de mayo se concrete la incorporación de los estados Amazona, Apure, Falcón y Zulia.

Esta implementación representa un paso importante en esta estrategia de modernización del sistema registral venezolano, en donde busca modernizar y optimizar los trámites notariales, ofreciendo mayor rapidez y eficiencia a los usuarios.

