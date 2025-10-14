Se espera lluvias o chubascos en el Zulia este martes 14-Oct

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), indicó que en horas de la mañana de este martes, 14 de octubre, prevalece nubosidad parcial alternado con zonas despejadas en gran parte del país; sin embargo, en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Nueva Esparta, Anzoátegui, Región Central, Llanos Centrales/Occidentales, Falcón, Zulia, Lara, Yaracuy, Los Andes y Zulia, se prevé nubosidad con lluvias o chubascos.

En horas de la tarde y noche se estima un incremento en la cobertura nubosa, con precipitaciones de intensidad variable y descargas eléctricas, en áreas de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Nueva Esparta, Anzoátegui, Región Central, Llanos Centrales/Occidentales, los Andes y Zulia.

Además, el organismo informó que en las próximas horas se estima que llegue al país, la onda tropical número 46.

Lee también: Inameh pronostica lluvias en Zulia previo a la entrada de la primera OT de la temporada

Noticia al Día