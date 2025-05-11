Se esperan lluvias en el Zulia este domingo 11-May

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) pronosticó para este domingo la probabilidad de que se registren precipitaciones a lo largo del día en varias entidades del país.

Durante la mañana, el Inameh indicó que hay previsiones de mantos nubosos que son generadores de lluvias o chubascos en zonas del Esequibo, sur de Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Llanos Occidentales, piedemonte andino y el Zulia.

Para después del mediodía se estima un aumento en la nubosidad y formación de núcleos convectivos, que producen precipitaciones de intensidad variable y que afectarán a buena parte del territorio nacional, aunque pueden ser más intensas y frecuentes en áreas del Zulia, los Andes, Llanos Occidentales, región Centro Norte Costera, Sucre, Monagas, Delta Amacuro, Amazonas, Bolívar y el Esequibo.

No se esperan ondas tropicales al menos en las próximas horas.

Se prevén acumulados pluviométricos entre cinco y 20 milímetros en varios estados al occidente, sur y oriente del territorio.

Noticia al Día/Información de Unión Radio