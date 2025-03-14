Se estima nubosidad parcial y lluvias en el país este viernes 14-Mar

Este viernes 14 de marzo, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), indicó que para el día de hoy se espera zonas nubladas con la formación de mantos nubosos acompañados de lluvias o lloviznas en zonas como la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, este de Sucre, Monagas, este de Falcón, Táchira, Mérida y Lago de Maracaibo.

Por otra parte, en horas de la tarde noche el organismo pronosticó un desarrollo de nubosidad, lo que generará precipitaciones de variable intensidad y ocasional actividad eléctrica, especialmente sobre la Guayana Esequiba, Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro, Sucre, Monagas, este de Anzoátegui, sur de Apure, los Andes y partes de la región zuliana.

En su boletín Inameh, explicó que esta situación se debe a los efectos convectivos locales, calentamiento diurno y el desplazamiento de una perturbación en niveles bajos al sureste del país.

