Sector automotriz en Venezuela aspira producir unos 14 mil vehículos al cierre del año 2025

El sector automotriz en Venezuela aspira en el último trimestre del año producir entre 13 y 14 mil unidades para el mercado nacional.

"Tenemos previsto lograr 13 y 14 mil unidades este año. Vamos muy bien enfocados en saber que todos los años en el último trimestre, es el de mayor movimiento, en función de esto creemos que se logre unas 13 mil unidades y que el mercado tenga unas 34 mil unidades", explicó Sergio González, representante del sector automotriz en el país.

Asimismo, recalcó que están trabajando con el sector de partes y autopartes para ofrecer los repuestos necesarios para quienes adquieran los autos que se ensamblan en Venezuela.

Recuperación

El mercado automotriz venezolano experimenta una notable recuperación tras años de declive, aunque con un panorama significativamente distinto al de décadas pasadas. Así lo señalaban Mónica González, editora de la revista "Rugen los Motores", y Nelin Escalante, periodista, analista económico y experto en mercadotecnia, en un análisis sobre el sector hecho a principios de julio de 2025.

"Del total de las diez marcas más vendidas, cinco las dominan las asiáticas, un panorama muy distinto al que teníamos antes de la caída libre del sector automotriz venezolano entre 2012 y 2016″, explicó Escalante. A pesar de que en 2023 se vendieron apenas 7 mil unidades, las proyecciones para este año son optimistas. "En el mes de mayo, y aún sin las cifras de junio, la Cámara Automotriz (CAVENEZ) proyecta unas 30 marcas de carros para un mercado de unas 30 mil unidades, con un crecimiento de más del 116% este año comparado con el anterior", añadió.

Mónica González resaltó la dificultad de obtener cifras exactas debido a la proliferación de concesionarios que importan vehículos de forma independiente. "No podemos englobar porque no hay una cifra exacta que diga cuántos vehículos se están vendiendo. Podemos proyectar las marcas que están liderando, pero ahora hay concesionarios que traen marcas por su cuenta y ese margen no los podemos contabilizar".

González recordó los tiempos de escasez, donde la gente reservaba vehículos a cualquier precio, y la posterior crisis que llevó al cierre de muchos concesionarios y a la antigüedad del parque automotor. "Hoy en día, encontrarnos con este nuevo parque automotor con marcas tan importantes como Toyota que sigue liderando, es un cambio significativo".

