Sector transporte registra repunte por demanda de productos navideños

Durvelle explicó que el aumento en la operatividad de buques refleja una mayor dinámica en el sector. Señaló que recientemente se contabilizaron siete embarcaciones en actividad en Puerto Cabello y dos en La Guaira, cifras superiores a las registradas en meses anteriores

Por Andrea Guerrero

Sector transporte registra repunte por demanda de productos navideños
Foto: Agencia
El presidente de la Cámara Regional de Carga, Jonathan Durvelle, informó que desde finales de septiembre se ha observado un repunte en el movimiento de mercancías en el país, impulsado por la llegada de insumos vinculados al consumo propio de la temporada decembrina.

Durvelle explicó que el aumento en la operatividad de buques refleja una mayor dinámica en el sector. Señaló que recientemente se contabilizaron siete embarcaciones en actividad en Puerto Cabello y dos en La Guaira, cifras superiores a las registradas en meses anteriores.

Durante una entrevista en el programa A Tiempo de Unión Radio, detalló que este incremento se concentra principalmente en la importación de materias primas, como maíz y trigo, destinadas a la producción de alimentos balanceados para animales. También destacó el flujo constante de cargas contenerizadas, que incluyen electrodomésticos y productos típicos de la época navideña.

El dirigente gremial advirtió que, a pesar del repunte, el sector aún opera con unidades de transporte que superan los 40 años de uso, sin haber sido renovadas. No obstante, aclaró que los remolques sí han sido actualizados, lo cual resulta clave para movilizar cargas específicas, especialmente hacia zonas fronterizas.

Finalmente, Durvelle indicó que la cámara trabaja en propuestas para modernizar el sector, entre ellas la revisión de tarifas y ajustes en los costos de fletes, con el objetivo de mejorar la competitividad y responder a los desafíos logísticos actuales.

Noticia al Día / Unión Radio

Temas:

