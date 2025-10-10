Viernes 10 de octubre de 2025
Nacionales

Seguros Catatumbo: Balance de Situación

Por Noticia al Dia

Seguros Catatumbo: Balance de Situación
José Jerí, es el nuevo presidente de Perú tras la destitución de Dina Boluarte

Seguros Catatumbo: Balance de Situación

Titulares de la prensa nacional para este viernes 10 de octubre

Zulia bajo lluvias variables mientras Inameh monitorea trayectoria de la Tormenta Tropical Jerry

Congreso de Perú impulsa destitución de Dina Boluarte

Presidente Maduro solicita de urgencia una reunión en la ONU ante despliegue militar de Estados Unidos

Trump sugirió expulsar a España de la OTAN

Murió Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors

Intentó quemar a su pareja junto a sus cinco hijos en Falcón

Fandy transmite en vivo el nacimiento de su hija Luna

Conductor quedó atrapado al volcarse su camión en Santa Bárbara del Zulia

"En la prevención está la cura y por eso abordamos el cáncer de mama y cuello uterino desde las comunidades": Ana Clara de Di Martino

El ocaso de Kevin Costner: derrumbe profesional y pérdidas millonarias

Tormenta Jerry crece en el Atlántico con el pronóstico de convertirse en huracán el fin de semana

Declaraciones de Julia Roberts sobre la desigualdad de género en Hollywood

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Congreso de Perú aprueba destitución de Dina Boluarte

Zulia bajo lluvias variables mientras Inameh monitorea trayectoria de la Tormenta Tropical Jerry

Operación Independencia 200 fue desplegada en la madrugada en Aragua, Zulia y Falcón

Seguros Catatumbo: Balance de Situación

José Jerí, es el nuevo presidente de Perú tras la destitución de Dina Boluarte

El Pleno del Congreso decidió proceder con la vacancia tras aprobar, con 122 votos a favor, las cuatro mociones presentadas por distintos partidos políticos. El presidente del Congreso, José Jerí, asumió la Presidencia, según establece la legislación del país
