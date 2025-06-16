Seniat facilita la actualización digital del RIF para personas naturales y jurídicas

El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) estableció un procedimiento para que los contribuyentes, en particular las personas naturales, puedan actualizar u obtener nuevamente su comprobante digital del RIF con solo unos clics.

Para acceder a este servicio, los contribuyentes deben cumplir con ciertos requisitos básicos.

En el caso de las personas naturales, es posible realizar la renovación o reimpresión del comprobante digital del RIF siempre que los datos en la Planilla de Registro estén completos, especialmente si se ha producido un cambio de dirección dentro de la misma región.

Por otro lado, las Personas Jurídicas tienen una modalidad diferente: solo podrán reimprimir el RIF vigente, ya que no disponen actualmente de la opción de renovarlo digitalmente.

Esta opción para personas naturales resulta especialmente útil en un contexto en el que se busca mayor simplicidad en los trámites fiscales.

