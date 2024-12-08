Sepa cómo pagar las tasas y aranceles por Pago Móvil

El Servicio Autónomo de los Registros y del Notariado (Saren) es un organismo dependiente del Estado venezolano y adscrito a la Vicepresidencia Ejecutiva de la República.

En este sentido, este organismo se encarga de registrar y/o certificar ante notario los documentos de compraventa de bienes muebles e inmuebles, sociedades anónimas, firmas personales, registros de títulos universitarios, etc.

Asimismo, para gestionar todos los trámites y también modernizar su plataforma y brindar servicios de calidad, este organismo cuenta con un nuevo formato para gestionar el pago de cuotas y tarifas a través de pagos móviles, herramienta disponible en todas las aplicaciones de las agencias bancarias. en Venezuela.

Así, gestionar todos los trámites en esta organización tiene un coste estipulado, como parte de los trámites administrativos e impuestos, por lo que a través de diversos bancos podrás pagar el importe indicado online.

Así puede realizar pagos con pago móvil:

Ingresar al Sistema de Trámites en Línea. Ubicar la pestaña “Portal de Pago Móvil”. Dar clic en Acciones y luego en “Pago Móvil”. Confirmar los datos que refleja la pantalla. Ingresar el código que proporciona el banco del usuario “Clave dinámica”. El sistema indicará que la transacción se procesó exitosamente. Algunos bancos permiten estos pagos: Banco de Venezuela, Banco del Tesoro, Banco Fondo Común (BFC), Mercantil, Banco Nacional de Crédito (BNC).

