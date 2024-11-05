Sepa el precio actual del pasaporte venezolano

El pasaporte venezolano se tramita directamente a través del portal del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime).

El costo del pasaporte varía dependiendo de los años de vigencia y la edad del solicitante: además de sí se encuentra dentro o fuera de Venezuela.

En el caso de los venezolanos mayores a 18 años, el costo del documento es de 216 dólares con vigencia de 10 años.

Si tiene de 3 a 17 años, el precio del pasaporte es de 162 dólares con una vigencia de 5 años. Por su parte, solicitar el documento para los menores de 3 años tiene un costo de 108 dólares y, la vigencia será de 3 años.

En el extranjero, el solicitante debe cancelar, por concepto de aranceles consulares, un monto de 120 dólares aparte, al precio del pasaporte.

Para procesar la cita en Saime y obtener el pasaporte, se necesitan los siguientes documentos:

Planilla impresa con el Código QR de la cita Saime.

Original y copia de la Cédula y del pasaporte (en caso de poseerlos).

Original y copia del acta de nacimiento venezolana.

Ambos padres deben acudir a la cita.

Partida de nacimiento original y una copia.

Noticia al Día/Información de Diario 2001