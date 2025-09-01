Lunes 01 de septiembre de 2025
Septiembre: De cortarse el cabello para que crezca, una buena cita amorosa hasta firmar un contrato con éxito

Los mejores días de septiembre, según los astros

Por Javier Sanchez

Septiembre: De cortarse el cabello para que crezca, una buena cita amorosa hasta firmar un contrato con éxito
En septiembre de 2025, según el calendario lunar, el 29 y 30 de ese mes son los mejores días para cortarse el cabello para que crezca fuerte y con volumen, mientras que los 6 y 7 de septiembre son ideales si se busca un crecimiento rápido, según lo que indica el medio El Litoral.

Para firmar un contrato, los días 2 y 3 de septiembre y los días del 22 al 24 de septiembre son las fechas sugeridas por la revista OHLAL.

Siempre se ha dicho que hay ciertos días, por las fases lunares de Cuarto Creciente, que son ideales para cortarse el cabello. O que hay días más propicios que otros para la firma de contratos, para tener una buena primera cita o para empezar un proyecto nuevo.

Guiándose por los tránsitos de la luna y por los contactos más importantes entre los planetas, los astrologos dicen que se puede aprovecha la energía disponible en cada momento del mes.

El inicio de septiembre trae consigo la entrada de Mercurio en Virgo el día 2, favoreciendo el análisis y la organización, seguido por la retrogradación de Urano el 6, lo que fomenta el cambio y la revisión de hábitos.

Dias de Luna para Cortar el Cabello en Septiembre 2024 - YouTube

El día 7, un eclipse lunar en Piscis y la Luna Llena invitan a cerrar ciclos, mientras que el 21, un eclipse solar en Virgo simboliza el comienzo de nuevas siembras.

Desde cortarte el pelo hasta firmar un contrato: cuáles son los mejores días de septiembre, según los astros - Ohlalá

Finalmente, el Sol entra en Libra el 22, marcando un período de equilibrio y renovación, y la Luna Creciente en Capricornio el 29 recuerda la importancia del compromiso para sostener las nuevas etapas.

La IA (Inteligencia Artificial) ofrece predicciones sobre los signos que se verán beneficiadas en el noveno mes del año, según la astrología; signos que enfrentarán desafíos en las próximas semanas.

El 21 de septiembre es uno de los mejores porque es el Día Internacional de la Paz y el comienzo del otoño en el hemisferio norte, mientras que las fases lunares y eventos astrológicos sugieren otros días ideales.

La Luna Creciente del 22 al 30 de septiembre son beneficiosas, según el calendario lunar de septiembre 2025.

Noticias Relacionadas

Entretenimiento

Barry Gibb cumple 79 años cultivando un legado musical que pasará a la eternidad

Barry Gibb cumple este 1 de septiembre 79 años de edad y aquí recordamos sus hazañas musicales.
Entretenimiento

Barry Gibb cumple 79 años cultivando un legado musical que pasará a la eternidad

Barry Gibb cumple este 1 de septiembre 79 años de edad y aquí recordamos sus hazañas musicales.
Al Dia

Lo que todo conductor en Dallas debe saber sobre los seguros en 2025

Para 2025, la legislación de Texas sigue exigiendo una cobertura mínima de responsabilidad civil.
Nacionales

Así puede obtener un CrediJoven del BDV y recibir el financiamiento por Patria: Estos son los pasos a seguir

Esta modalidad está dirigida a jóvenes mayores de 18 años, con la finalidad de apoyar sus emprendimientos


