Septiembre: De cortarse el cabello para que crezca, una buena cita amorosa hasta firmar un contrato con éxito

En septiembre de 2025, según el calendario lunar, el 29 y 30 de ese mes son los mejores días para cortarse el cabello para que crezca fuerte y con volumen, mientras que los 6 y 7 de septiembre son ideales si se busca un crecimiento rápido, según lo que indica el medio El Litoral.

Para firmar un contrato, los días 2 y 3 de septiembre y los días del 22 al 24 de septiembre son las fechas sugeridas por la revista OHLAL.

Siempre se ha dicho que hay ciertos días, por las fases lunares de Cuarto Creciente, que son ideales para cortarse el cabello. O que hay días más propicios que otros para la firma de contratos, para tener una buena primera cita o para empezar un proyecto nuevo.

Guiándose por los tránsitos de la luna y por los contactos más importantes entre los planetas, los astrologos dicen que se puede aprovecha la energía disponible en cada momento del mes.

El inicio de septiembre trae consigo la entrada de Mercurio en Virgo el día 2, favoreciendo el análisis y la organización, seguido por la retrogradación de Urano el 6, lo que fomenta el cambio y la revisión de hábitos.

El día 7, un eclipse lunar en Piscis y la Luna Llena invitan a cerrar ciclos, mientras que el 21, un eclipse solar en Virgo simboliza el comienzo de nuevas siembras.

Finalmente, el Sol entra en Libra el 22, marcando un período de equilibrio y renovación, y la Luna Creciente en Capricornio el 29 recuerda la importancia del compromiso para sostener las nuevas etapas.

La IA (Inteligencia Artificial) ofrece predicciones sobre los signos que se verán beneficiadas en el noveno mes del año, según la astrología; signos que enfrentarán desafíos en las próximas semanas.

El 21 de septiembre es uno de los mejores porque es el Día Internacional de la Paz y el comienzo del otoño en el hemisferio norte, mientras que las fases lunares y eventos astrológicos sugieren otros días ideales.

La Luna Creciente del 22 al 30 de septiembre son beneficiosas, según el calendario lunar de septiembre 2025.