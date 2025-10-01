Sigue temblando en Venezuela

Continúa temblando en Venezuela y en menos de cuatro horas se han reportado cinco sismos, tres en el estado Lara, el más fuerte con una magnitud de 4.2 en la población de Carora, uno en el estado Zulia y otro en Barinas, según reportan a través de las redes sociales habitantes de las zonas mencionadas.

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) registró 154 temblores entre el 24 y el 29 de septiembre en el occidente del país, informó a través de una publicación en Telegram.

El estado con la mayor cantidad de sismos en este periodo de tiempo fue el Zulia con 70 movimientos telúricos. La mayoría de los sismos tienen una magnitud de entre 2,8 y 3,5 con 95 registros y le siguen 53 movimientos detectados con magnitudes entre 3,6 y los 4,5. Solo cinco han superado la magnitud 5, la mayoría de ellos en el Municipio Baralt del Zulia, indica el reporte.

La entidad oficial dio cuenta de varios sismos que se han registrado en las últimas horas en el país. Este lunes 29 de septiembre, Funvisis reportó nueve movimientos de entre 3,1 y 4,1 y en lo que va de este martes, se han registrado desde las 3 de la mañana, cinco movimientos, el de mayor intensidad fue de 4,2 a las 7:06 de la mañana a 13 km al noreste de Carora.

