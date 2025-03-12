Simón Bolívar según la Inteligencia Artificial

Una imagen del Libertador Simón Bolívar, circula en las redes sociales y fue creada con Inteligencia Artificial (IA).

Un gran parecido a lo que sería el verdadero rostro de Bolívar, de acuerdo a los datos que se manejan y que ha gustado a muchos.

Chávez develó la imagen en 3D del rostro de Bolívar en 2012

En el 2012, presidente de Venezuela Hugo Chávez develó un rostro computarizado de Simón Bolívar, realizado tras un análisis de sus restos, al encabezar los actos de conmemoración por los 229 años del natalicio del Libertador.

«¡Viva Bolívar, he aquí su rostro!», dijo Chávez leyendo un mensaje de su propia cuenta de Twitter, luego de develar la imagen de más de un metro de largo en una ceremonia en el palacio presidencial de Miraflores difundida en cadena de radio y televisión.

