Lunes 06 de octubre de 2025
Nacionales

Sismo de magnitud 3.5 se registró al suroeste de Carora durante la madrugada

El epicentro se ubicó en las coordenadas 10.047° de latitud norte y 70.261° de longitud oeste, aproximadamente a 25 kilómetros al suroeste de Carora, con una profundidad de 35.3 kilómetros

Por Andrea Guerrero

Sismo de magnitud 3.5 se registró al suroeste de Carora durante la madrugada
Foto: Agencia
La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) reportó un movimiento telúrico de magnitud 3.5 en la escala de momento sísmico (Mw), ocurrido a las 4:15 de la madrugada de este lunes.

El epicentro se ubicó en las coordenadas 10.047° de latitud norte y 70.261° de longitud oeste, aproximadamente a 25 kilómetros al suroeste de Carora, con una profundidad de 35.3 kilómetros.

Hasta el momento no se han registrado daños materiales ni afectaciones en infraestructuras, pero las autoridades recomiendan mantener la calma y seguir las indicaciones de los organismos de protección civil ante cualquier réplica o eventualidad.

Funvisis recuerda que Venezuela se encuentra en una zona sísmicamente activa, por lo que es fundamental fomentar la cultura preventiva y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Noticia al Día / Funvisis

