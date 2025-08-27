Sismo de magnitud de 3.5 se sintió en Mérida este miércoles 27-Ago

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (FUNVISIS) reportó este miércoles 27 de agosto un sismo de magnitud 3.5 en la escala de momento sísmico (Mw), ocurrido a las 03:10 de la tarde.

El epicentro se ubicó a 18 kilómetros al noroeste de Mérida, en las coordenadas 8.706° N, 71.248° O, con una profundidad de 5.0 km, lo que lo clasifica como un evento superficial.

Aunque la magnitud fue moderada, la poca profundidad del sismo pudo haber generado una percepción más intensa en zonas cercanas al epicentro.

Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni víctimas, pero autoridades locales recomiendan mantener la calma y seguir las indicaciones de protección civil.

Noticia al Día / Funvisis