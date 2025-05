Solo el 48% de la población venezolana tiene acceso a redes sociales

Lejos de lo que se pudiera pensar, el acceso a las plataformas digitales en Venezuela es limitado. Solo el 48% de la población, aunque tiene teléfonos celulares, cuenta con conexión a internet para usar las diferentes redes sociales.

Esos fueron parte de los datos que reveló la autora del libro “Navegando en aguas digitales”, Yi Min Shum, durante su participación en la 21 edición de la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Carabobo (Filuc).

Entre las estadísticas que expuso en su conferencia titulada “Venezuela, más allá de lo digital”, destacó que apenas tres millones 900 mil habitantes del país cuentan con conexión a internet, pero no todos usan redes sociales.

Las redes sociales en Venezuela

Facebook sigue posicionada como la red social más usada en el país con 14 millones 500 mil usuarios, seguido de TikTok con más de 12 millones, e Instagram con ocho millones.

Respecto a los rangos de edad que más se conectan a plataformas digitales, Shum dijo que hay 14 millones de venezolanos de 15 a 29 años, y de cinco a seis millones son personas de 30 a 44 años.

“Ellos son los que viralizan y las estrategias se deben enfocar a esas generaciones porque son las que consumen redes”.

También resaltó que hay que dirigirse a los jóvenes que hacen que los padres tomen las decisiones de compra, y que los milennials son los que tienen mayor poder adquisitivo. “Hay que publicar contenido entretenido, pues, los consumidores ahora quieren más entretenimiento y menos noticias”.

Venezuela sin cultura de comercio electrónico

Respecto a las páginas web, las recomendó solo en caso de tener presupuesto para su desarrollo y diseño. “En Venezuela no hay cultura de revisar y usar las páginas web porque siempre prefieren la compra directa, porque las plataformas de pago son engorrosas”.

Además, destacó que en el país no existe el verdadero comercio electrónico, sino una venta rudimentaria y sin servicio post venta.

Shum dijo que el fenómeno Cashea es necesario para el país porque la economía deudora es la más sana y, gracias al créditos, muchos establecimientos están vendiendo más.

Contexto venezolano y estrategias digitales

Son varios los retos que se enfrentan en Venezuela a la hora de establecer estrategias digitales en empresas y marcas personales, uno de ellos, y de los más determinantes, es el contexto del país.

“En Venezuela nunca nos aburrimos, no me refiero solo a lo político, es todo, lo económico, lo social. Y es algo que no podemos controlar. Por eso, aunque tengamos el mejor reel, quizás no funcionó porque se publicó en un momento que no era adecuado para el país”.

Como otro desafío destacó la estructura de costo y finanzas porque más del 80% de los empresarios y emprendedores piensa que su problema es que no hicieron una buena estrategia de mercadeo. “Pero el problema es que no tienen unas proyecciones reales, no tienen claro los gstos a cubrir ni el retorno de la inversión”.

Y como otro reto, indicó que no se establecen objetivos reales sino unos que no están adaptados a la realidad venezolana.

Noticia al Día / El Impulso