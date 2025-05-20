Suspensión de viajes entre Venezuela y Colombia afectará al menos 30 vuelos y a unos 3 mil pasajeros: ALAV

Al menos 30 vuelos y unos 3 mil afectados dejará suspensión de viajes por vía aérea entre Venezuela y Colombia, medida tomada por el Ejecutivo nacional, según estimaciones de Marisela de Loaiza, presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas Venezolanas (ALAV) y del Consejo Superior de Turismo de Venezuela (Conseturismo).

“Se suspendieron oficialmente los vuelos entre los dos países desde “ayer a las 6 de la tarde hasta el próximo lunes a las 6 a las 6 de la tarde una semana de vuelos, al menos 30 semanales y 23 salen desde Caracas y otros siete desde Valencia”, detalló.

Agregó que los afectados podrían ser como “3 mil personas a grosso modo”.

En entrevista con Unión Radio, la representante gremial explicó que cada linea aérea tiene la responsabilidad de atención al pasajero y trataran de buscar soluciones que, destacó, en algunos casos pueden resultar costosas.

Subrayó que resultarán afectadas las líneas aéreas: Avianca, Latam, Wingo, Laser, Avior desde Caracas y Satena y Turpial desde Valencia, con estructuras de costos muy distintas lo que dificulta estimar las pérdidas “a corto plazo”.

