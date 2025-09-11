Miércoles 10 de septiembre de 2025
Al Dia

Sustraen reliquia del santo Carlo Acutis en parroquia de Mérida: comunidad pide su devolución

La desaparición ha generado consternación entre los fieles, quienes consideran la reliquia un símbolo de fe y esperanza

Por Andrea Guerrero

Foto: Agencia
La Parroquia Eclesiástica Santo Domingo de Guzmán, ubicada en el Municipio Cardenal Quintero del estado Mérida, informó sobre la sustracción de una reliquia de tercer grado del Beato Carlo Acutis, ocurrida entre el mediodía y la tarde del martes 9 de septiembre.

El objeto sagrado, que se encontraba expuesto en el altar de santificación, formaba parte del patrimonio espiritual de la iglesia y estaba destinado al uso devocional del grupo juvenil parroquial que lleva el nombre del joven beato. La desaparición ha generado consternación entre los fieles, quienes consideran la reliquia un símbolo de fe y esperanza.

La parroquia hizo un llamado a la comunidad para colaborar con cualquier información que permita recuperar el objeto, y exhortó a quien lo haya sustraído a devolverlo, recordando que su valor trasciende lo material y representa un bien de profundo significado espiritual y eclesial.

El párroco expresó su profundo pesar por el hecho, reafirmando el compromiso institucional con el resguardo de los bienes sagrados y la protección del legado religioso. La comunidad permanece en oración, confiando en la solidaridad de los ciudadanos y en la fuerza de la fe para lograr el retorno de la reliquia.

