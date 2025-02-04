Telefónica invertirá 482 millones de euros en desplegar 5G y reforzar el 4G en Venezuela

La compañía española Telefónica invertirá 481,6 millones de euros (500 millones de dólares) en los próximos dos años en Venezuela para desplegar la tecnología 5G y fortalecer su red ya existente de 4G/LTE en la banda de 2.600 megahercios (MHz).

En un comunicado, la empresa explicó que ha obtenido un nuevo bloque de espectro el pasado 30 de enero en una subasta, por lo que podrá ejecutar este despliegue mediante más de 6.000 acciones de red este mismo año.

El presidente de Movistar en Venezuela, José Luis Rodríguez Zarco, señaló que tanto el 4G como el 5G representan "inversiones muy importantes que se traducen en más personas conectadas" y, por ello, la compañía invertirá los dos próximos años unos 500 millones de dólares para actualizar su tecnología, expandir las redes de última generación y consolidarse como digital.

El desarrollo de la red 5G de Movistar será con el esquema de Dynamic Spectrum Sharing (DSS) en la banda de 2.600 MHz, donde ya la compañía tenía espectro, según Telefónica.

El director de Negocio Mayorista y Asuntos Públicos de Movistar, Rowil Contreras, destacó que esta tecnología "es innovadora, permitirá una convivencia progresiva, fluida y eficiente entre las redes 4G y 5G, optimizando el uso del espectro disponible, y ofrecerá una experiencia al usuario con altos estándares de calidad".

Esta solución tecnológica, incidió, proporciona una mejor experiencia de uso con mayor velocidad, brinda un equilibrio entre cobertura y capacidad y potencia la propagación al interior de las edificaciones, lo que la hace ideal para ambientes urbanos y densamente poblados; además, ofrece mayor estabilidad y consistencia en la conexión.

Como parte del proyecto para desarrollo de 5G se instalarán 805 nodos en todo el país en los próximos años, una situación que, según informó la directora de Tecnología, Esther Borges, "permitirá realizar un despliegue rápido y eficiente para brindar un servicio 5G con cobertura prácticamente nacional y una red 4G cada vez más robusta".

"Toda la implementación va de la mano del uso de tecnologías avanzadas, tanto en los equipos, en los nodos, en los controladores y en las antenas celulares, lo que se traduce en mejor cobertura y más capacidad en cada celda", según Borges.

El plan de inversión de Movistar, recalcó Telefónica, fortalecerá significativamente la infraestructura y las plataformas de telecomunicaciones del país, con tecnología de vanguardia.

