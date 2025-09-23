Titulares de la prensa nacional para este martes 23 de septiembre

Noticia al Día trae para ti los titulares de la prensa nacional correspondiente a este martes 23 de septiembre de 2025.
Noticia al Día / Redpres
Noticia al Día trae para ti los titulares de la prensa nacional correspondiente a este martes 23 de septiembre de 2025.
Noticia al Día / Redpres
Según Unión Radio, los coordinadores de los Áreas de Salud Integral Comunitaria (ASIC) recibieron lineamientos específicos para implementar estrategias locales que permitan completar los esquemas de inmunización en grupos prioritarios: niños menores de un año, estudiantes en edad escolar y mujeres embarazadas