Titulares de la prensa nacional para este martes 9 de septiembre

Noticia al Día trae para ti los titulares de la prensa nacional correspondiente a este martes 9 de septiembre de 2025.
Fotos: RedPres.com
Noticia al Día
Autoridades larenses practicaron la detención de Enrique Álvarez Nahum, quien es el padrastro de la niña en el sector El Jebe, lugar donde se registraron los abusos. La progenitora, identificada como Jesmary Ballesteros, fue capturada al día siguiente en el sector El Cují. Ella sabía del maltrato al que era sometida su hija pero, nunca denunció a su pareja.