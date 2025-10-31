Titulares de la prensa nacional para este viernes 31 de octubre

Noticia al Día trae para ti los titulares de la prensa nacional correspondiente a este viernes, 31 de octubre de 2025.
Las OT 51 y 52 fueron suprimidas a norte de la Guayana Esequiba y sobre Surinam, respectivamente, según detalló el Inameh en el monitoreo de las mismas. En cuanto al trayecto del huracán Melissa indicó que ya se degradó a categoría 1 y se ubica su centro a más de 500 Km al noroeste de Cuba, y aclaró que NO REPRESENTA PELIGRO DIRECTO PARA VENEZUELA.