TPS ampara al 66 % de los venezolanos en EEUU, según vocera del Venezuela American Caucus

Adelys Ferro, directora del Venezuela American Caucus, informó que aproximadamente el 66 % de los venezolanos que residen en Estados Unidos estaban amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS), lo que equivale a seis de cada diez personas.

Ferro explicó que el juicio principal aún no ha concluido. La Corte Suprema, mediante un procedimiento de emergencia conocido como docket, permitió nuevamente a la administración Trump mantener suspendido el TPS mientras se espera la decisión de la corte de apelaciones sobre el recurso interpuesto contra el fallo favorable emitido por un juez de distrito.

Aunque existe expectativa entre los migrantes venezolanos por una resolución positiva—como ha ocurrido en dos ocasiones anteriores—la experta advirtió que el proceso podría extenderse por varios meses, dejando a muchos sin protección legal durante ese tiempo.

No obstante, un grupo reducido de venezolanos que gestionó la renovación de su permiso de trabajo entre el 17 de enero y el 5 de febrero recibió una notificación que les otorga una extensión automática de hasta 540 días.

Ante este panorama, Ferro recomendó a los afectados buscar asesoría legal para explorar otras vías migratorias que les permitan evitar riesgos de deportación.

