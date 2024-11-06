Transportistas deben cumplir estos requisitos para obtener el ROTC

Los transportistas que necesiten solicitar por primera vez el Registro de Operadoras de Transporte de Carga (ROTC) pueden hacerlo por medio de la página web del Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT).

De acuerdo con una publicación en su cuenta en Instagram, agregó que dicho trámite también puede ser pagado y obtenido por la página web www.intt.gop.ve.

Los requisitos para registrarse como Operadora de Transporte de Carga son los siguientes:

Registro de Información Fiscal (RIF) en formado PDF con un peso mínimo de 150 KB y máximo 400 KB para ser adjuntado al sistema

Certificado de registro de vehículo (puede incluir hasta tres autos)

Cédula de identidad

Luego se deberá registrar en la página del INTT a través de la planilla única de trámites (P.U.T.).

El ROCT es indispensable para que los transportistas de carga puedan circular por el territorio nacional.

Noticia al Día / INTT