Jueves 07 de agosto de 2025
Al Dia

Transportistas piden prórroga a Colombia para cruzar la frontera

Piden prórroga de tres meses

Por María Briceño

Transportistas piden prórroga a Colombia para cruzar la frontera
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Transportistas de carga pesada del estado Táchira solicitarán al Ministerio de Transporte de Colombia una prórroga de 90 días para poder cruzar la frontera, mientras solventan el tema de la póliza de seguros y las habilitaciones para las gandolas.

Los conductores indicaron, durante una reunión en la Cámara de Comercio e Industria de Ureña, que estuvo presidida por la presidenta de la institución, Mónica Ochoa, que están esperando "respuesta por parte de Mapfre Seguros sobre la autorización por parte de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora del producto cobertura de carga de transporte de la frontera".

Cabe precisar que en el encuentro estuvieron también los presidentes de la Asociación de Aduaneros del Táchira (Asoata) y de la Cámara Social del Transporte del estado Táchira (Casotranscat), Nelson Urueña y Álvaro Paz, respectivamente.

En la reunión participaron 17 representantes de empresas de transporte de carga pesada, en donde destacaron en cuanto a la póliza RCV contractual y extracontractual que «se ha trabajado directamente desde la Cámara de Industria y Comercio de Ureña con la empresa Mapfre, con el apoyo de las autoridades del Estado, el embajador Milton Rengifo y la Superintendencia de Seguros venezolana».

Igualmente, los transportistas junto a Ochoa, Urueña y Paz coordinaron la creación de un comité integral de gremios formalizados en la frontera, con la finalidad de «abordar la problemática actual del transporte de carga internacional», según reseñó el diario La Nación.

Lee también: Desmantelada banda dedicada al tráfico de migrantes venezolanos

Noticia al Día/Información de Banca y Negocio

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Secretaría de Cultura del Zulia nombró al gaitero José Leonardo Linares como nuevo presidente de FUNDAGRAEZ

Secretaría de Cultura del Zulia nombró al gaitero José Leonardo Linares como nuevo presidente de FUNDAGRAEZ

Cada granito cuenta: José Cardozo necesita una operación de corazón con urgencias

Cada granito cuenta: José Cardozo necesita una operación de corazón con urgencias

Yordan Osorio cerca de volver al fútbol venezolano

Yordan Osorio cerca de volver al fútbol venezolano

Lo mató a puñalas la mamá: Mientras dormía

Lo mató a puñalas la mamá: Mientras dormía

Chat GPT-5 llegó para cambiar la forma en la que usamos la inteligencia artificial

Chat GPT-5 llegó para cambiar la forma en la que usamos la inteligencia artificial

Regresan a China las medidas utilizadas en la cuarentena del COVID-19

Regresan a China las medidas utilizadas en la cuarentena del COVID-19

Jefferson Savarino le da la victoria al Botafogo en octavos de final por Copa de Brasil

Jefferson Savarino le da la victoria al Botafogo en octavos de final por Copa de Brasil

Asesinaron al actor Adam Turck mientras paseaba a su perro por la calle

Asesinaron al actor Adam Turck mientras paseaba a su perro por la calle

Gonzalo García portará el dorsal

Gonzalo García portará el dorsal "9″ y se acerca a su renovación con Real Madrid

Servicio público: Ayudemos a Victoria Viera

Servicio público: Ayudemos a Victoria Viera

Rescatadas 563 personas de la esclavitud en una obra de construcción en Brasil: Estaban en condiciones precarias

Rescatadas 563 personas de la esclavitud en una obra de construcción en Brasil: Estaban en condiciones precarias

Venezuela no pudo ante Japón en la segunda jornada de sóftbol de los Juegos Mundiales Chengdu

Venezuela no pudo ante Japón en la segunda jornada de sóftbol de los Juegos Mundiales Chengdu

CLEZ rindió homenaje a atletas regionales por su trayectoria

CLEZ rindió homenaje a atletas regionales por su trayectoria

Falleció el campeón mundial alemán Frank Mill

Falleció el campeón mundial alemán Frank Mill

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 7 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 7 de agosto de 2025

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

La novia de Javier: ¿También vamos a dejar que se nos muera en la calle?

La novia de Javier: ¿También vamos a dejar que se nos muera en la calle?

Hidrolago activó cronograma de abastecimiento por Estanque Redondo en Maracaibo y San Francisco

Hidrolago activó cronograma de abastecimiento por Estanque Redondo en Maracaibo y San Francisco

Por celos mataron a preciosa adolescente con el mundo por delante en Bolívar

Por celos mataron a preciosa adolescente con el mundo por delante en Bolívar

Hallan el cadáver de una joven que tenía días reportada como desaparecida en Yaracuy

Hallan el cadáver de una joven que tenía días reportada como desaparecida en Yaracuy

Le fracturó la mano a golpes a su pareja en La Coromoto: Polisur le puso los ganchos

Le fracturó la mano a golpes a su pareja en La Coromoto: Polisur le puso los ganchos

Noticias Relacionadas

Sucesos

Lo mató a puñalas la mamá: Mientras dormía

Crímenes incompresnsible
Al Dia

Amanda Huérfano sumó la cuarta medalla dorada para el Zulia en los Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles

La zuliana sumó una nueva medalla para la región en la justa deportiva
Economía

Cae nuevo bono a través Patria

El pago de este beneficio se realiza de manera gradual a través de Patria
Internacionales

EEUU espera recibir 50 mil millones de dólares al mes por los aranceles

La entrada en vigor este jueves de los nuevos aranceles "recíprocos" impulsados por el mandatario republicano recrudece la guerra comercial librada por el neoyorquino desde su regreso al poder en enero pasado

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025