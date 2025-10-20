Tres ondas tropicales amenazan con más lluvias en gran parte del país

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) reportó este lunes, 20 de octubre la presencia de tres ondas tropicales (OT) en el territorio venezolano, con alta probabilidad de que una de estas se convierta en ciclón, además de lluvias de intensidad variable en varias zonas del país.

El organismo destacó que para esta semana habrá desarrollo nuboso con precipitaciones de variada intensidad en todo el territorio nacional, siendo más intensas después del mediodía, condiciones atmosféricas originadas por la actividad de la Zona de Convergencia Intertropical/Vaguada Monzónica, en interacción entre lunes y martes con las OT N° 47 y 48 (AL98), esta última con probabilidades de convertirse en Ciclón Tropical.

Asimismo, anuncian la entrada de la onda tropical N° 49 entre el jueves 23 y viernes 24 de octubre, situación reforzada por efectos convectivos locales.

Foto: Inameh

Pronóstico para hoy

Hasta horas del mediodía de este lunes, según indica el Inameh, se estima cielo parcialmente nublado en buena parte del país, no obstante, se esperan zonas con precipitaciones variables en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Nueva Esparta, Monagas, Sucre, Anzoátegui, Miranda, La Guaira, norte de Aragua, este de Falcón, Guárico, Barinas, Apure, Portuguesa, Andes y Zulia.

