Tres ondas tropicales amenazan con más lluvias en gran parte del país

La OT N° 48 que se desplaza por el oriente venezolano, podría convertirse en ciclón tropical

Por Candy Valbuena

Foto: Archivo/NAD
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) reportó este lunes, 20 de octubre la presencia de tres ondas tropicales (OT) en el territorio venezolano, con alta probabilidad de que una de estas se convierta en ciclón, además de lluvias de intensidad variable en varias zonas del país.

El organismo destacó que para esta semana habrá desarrollo nuboso con precipitaciones de variada intensidad en todo el territorio nacional, siendo más intensas después del mediodía, condiciones atmosféricas originadas por la actividad de la Zona de Convergencia Intertropical/Vaguada Monzónica, en interacción entre lunes y martes con las OT N° 47 y 48 (AL98), esta última con probabilidades de convertirse en Ciclón Tropical.

Asimismo, anuncian la entrada de la onda tropical N° 49 entre el jueves 23 y viernes 24 de octubre, situación reforzada por efectos convectivos locales.

Foto: Inameh

Pronóstico para hoy

Hasta horas del mediodía de este lunes, según indica el Inameh, se estima cielo parcialmente nublado en buena parte del país, no obstante, se esperan zonas con precipitaciones variables en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Nueva Esparta, Monagas, Sucre, Anzoátegui, Miranda, La Guaira, norte de Aragua, este de Falcón, Guárico, Barinas, Apure, Portuguesa, Andes y Zulia.

Noticia al Día

Amazon Web Service restablece la mayoría de sus servicios tras falla masiva

Los errores reportados han tenido lugar en las instalaciones de AWS de Virginia del Norte (Estados Unidos)
Dos muertos tras salirse de la pista un avión de carga en Hong Kong

Las dos víctimas son un hombre de 30 años rescatado en el mar por buzos de rescate. La otra víctima, otro hombre de 41 años, pudo ser trasladado al hospital, pero murió tan solo media hora después
Faltan 5 días para la Bajada de La Chinita

El ansiado evento esperado por la feligresía zuliana se desarrollará el próximo sábado, 25 de octubre

El ADN en un ‘pitillo’ permitió arrestarlo por un asesinato de hace 41 años: No hay crimen perfecto

El caso ocurrió en el año 1984 y conmocionó a la comunidad de Nassau, EEUU. La adolescente de 16 años, Theresa Fusco desapareció y luego fue hallada muerta en una zona boscosa


