Miércoles 08 de octubre de 2025
Al Dia

Trujillo habilita infraestructura para recibir vuelos internacionales durante canonización de JGH

Se mejorarán las vías de acceso a Isnotú y otros puntos turísticos, facilitando el traslado seguro de los peregrinos

Por María Briceño

Trujillo habilita infraestructura para recibir vuelos internacionales durante canonización de JGH
Foto: agencia
Autoridades del estado Trujillo, anunciaron que realizarán trabajos pertinentes para habilitar el Aeropuerto Antonio Briceño y así poder recibir vuelos internacionales durante la canonización del Dr. José Gregorio Hernández.

Julio Yépez Castro, secretario general del estado, indicó que se adecúa la plataforma de comunicaciones y se fortalecen los servicios aeroportuarios.

Además, destacó que se mejorarán las vías de acceso a Isnotú y otros puntos turísticos, facilitando el traslado seguro de los peregrinos.

Explicó a medios locales que se están habilitando zonas de descanso, alimentación y señalización en rutas de alto tránsito de visitantes, así como hoteles, posadas y otros alojamientos también reciben mejoras para garantizar espacio suficiente y confort para los peregrinos.

El gobierno coordina acciones con agencias de seguridad, salud y transporte para garantizar que la afluencia masiva se maneje de forma ordenada.

La canonización del Beato José Gregorio Hernández, conocido como el «médico de los pobres», tiene gran relevancia para la Iglesia Católica.

Por lo que este evento permitirá a miles de devotos rendir homenaje a su legado de compasión y servicio a los más necesitados.

Lee también: Fecha de canonización de José Gregorio Hernández será Día de Júbilo Nacional en Venezuela

Noticia al Día con información de Yaracuy al Día

Deportes

Falleció el boxeador venezolano Eleazar Aguilera tras estar meses en coma

Aguilera había sido hospitalizado el pasado 6 de abril luego de que se presentaran ciertas irregularidades durante un combate por el título FEDELATIN

Al Dia

Primero Shakira y ahora Salma: Nos quieren matar, ¡de pana!

Salma Hayek volvió a encender las redes con un video donde se le ve bailando con la naturalidad y el…
Educación

Venezuela obtiene oro, plata y bronce en la Olimpiada de Nanotecnología

El evento fue organizado e impulsado por la República Islámica de Irán, con la participación de distinguidos jueces
Al Dia

Águilas cumplió décimo día de prácticas en Maracaibo con la incorporación de Yonathan Perlaza

El destacado jugador viene de una extraordinaria campaña con la filial triple A de los Padres de San Diego

