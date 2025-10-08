Trujillo habilita infraestructura para recibir vuelos internacionales durante canonización de JGH

Autoridades del estado Trujillo, anunciaron que realizarán trabajos pertinentes para habilitar el Aeropuerto Antonio Briceño y así poder recibir vuelos internacionales durante la canonización del Dr. José Gregorio Hernández.

Julio Yépez Castro, secretario general del estado, indicó que se adecúa la plataforma de comunicaciones y se fortalecen los servicios aeroportuarios.

Además, destacó que se mejorarán las vías de acceso a Isnotú y otros puntos turísticos, facilitando el traslado seguro de los peregrinos.

Explicó a medios locales que se están habilitando zonas de descanso, alimentación y señalización en rutas de alto tránsito de visitantes, así como hoteles, posadas y otros alojamientos también reciben mejoras para garantizar espacio suficiente y confort para los peregrinos.

El gobierno coordina acciones con agencias de seguridad, salud y transporte para garantizar que la afluencia masiva se maneje de forma ordenada.

La canonización del Beato José Gregorio Hernández, conocido como el «médico de los pobres», tiene gran relevancia para la Iglesia Católica.

Por lo que este evento permitirá a miles de devotos rendir homenaje a su legado de compasión y servicio a los más necesitados.

Noticia al Día con información de Yaracuy al Día