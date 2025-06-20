TSJ anuncia que continúa con jornadas de atención a la población a través del "Plan abordaje integral"

La Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Magistrada Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, expresó que el Poder Judicial actualmente está desplegado por todo el país en constante cercanía con la gente, para atender, responder sus necesidades y requerimientos, gracias a la ejecución del plan de abordaje integral activado en el año 2024, denominado “TSJ en la Calle”.

Así lo informó durante una entrevista en el programa “Logros de la Patria”, conducido por Carlos Sierra y transmitido por la Televisora Venezolana Social (TVES)

Rodríguez puntualizó que los vértices que forman parte del plan “TSJ en la Calle” son: los Tribunales Móviles, la Justicia de Paz Comunal, el TSJ va a tu Escuela y la Comisión Especial de la Revolución del Sistema de Justicia.

Acerca de los Tribunales Móviles explicó que “vamos con todos los jueces, juezas, los funcionarios y funcionarias del Poder Judicial a atender e impartir justicia más cercana a la gente en el territorio”.

Agregó que dicho despliegue se ha realizado en el ámbito estadal, municipal y “este año estamos haciendo énfasis en los circuitos comunales, en la comuna, acompañados de nuestros jueces y juezas de paz”.

Noticia al Día/RRSS/TVes