TSJ declara constitucionalidad de la Ley del Plan de la Patria 7T 2025 – 2031

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a través de su Sala Constitucional, declaró este miércoles la constitucionalidad del carácter orgánico de la Ley Orgánica del Plan de la Patria de las 7 Transformaciones 2025-2031.

A través de su cuenta en Instagram, el TSJ señaló que la declaración responde al cumplimiento del artículo 203 de la Constitución de Venezuela.

Asimismo, destaca que este pronunciamiento verifica que la ley orgánica cumpla con los requisitos establecidos en la Constitución, asegurando su coherencia con el marco jurídico nacional.

Además, enfatiza que la Ley Orgánica del Plan de la Patria aprobada por la Asamblea Nacional, establece objetivos que orientarán la aplicación de políticas públicas en los próximos años.

Entre sus áreas de enfoque se incluyen la modernización económica, la seguridad y defensa del territorio, el desarrollo social y político, el ecosocialismo y la geopolítica.

De acuerdo con la publicación del El instrumento legal busca consolidar un modelo basado en la participación ciudadana y la planificación estratégica, estableciendo pautas para la ejecución de políticas en distintos sectores.

La declaración de constitucionalidad por el TSJ permite la implementación de la norma dentro del ordenamiento jurídico vigente, señala el organismo.

Lee también: Asamblea Nacional aprobó Proyecto de Ley de Desarrollo de las 7T

Noticia al Dían con información de El Universal