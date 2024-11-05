TSJ declara inadmisible amparo contra el CNE y sanciona a abogada que introdujo el recurso

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justica (TSJ), declaró inadmisible el recurso de amparo interpuesto contra el Consejo Nacional Electoral (CNE) para que publicara los resultados desagregados de las elecciones del pasado 28 de julio.

En la sentencia 0603 del 4 de noviembre del 2024 el órgano judicial declara su "competencia" para conocer de la presente acción de amparo constitucional y consideró "inadmisible" la solicitud realizada por el excandidato presidencial Enrique Márquez, Andrés Giussepe, José Luis Ibrahim, Yul Yabour, Carlos Ojeda, Oscar Figuera, Eduardo Sánchez y Juan Barreto.

El TSJ también estableció una serie de sanciones contra la abogada María Alejandra Díaz, que fue la responsable de introducir el documento.

Se impuso una multa de equivalente a 100 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor establecido por el BCV y que deberá pagar en un lapso de cinco días; Se ordena al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados que de "manera perentoria inicie el respectivo procedimiento disciplinario a fin de aplicar la sanción que corresponda a dicha abogada".

Díaz queda suspendida temporalmente de sus funciones profesionales hasta que culmine con el procedimiento disciplinario.

Noticia al Día/Información de Mundo Unión Radio