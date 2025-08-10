Turismo ruso dinamiza la economía de Nueva Esparta durante la temporada vacacional

La afluencia de turistas rusos al estado Nueva Esparta ha dado un impulso significativo al turismo en la región insular, según destacó la gobernadora Marisel Velásquez.

La mandataria informó que cada diez días llegan nuevos grupos de visitantes provenientes de Rusia, especialmente a las islas de Margarita y Coche, lo que ha contribuido al crecimiento de la actividad económica local.

“Estamos recibiendo turistas con frecuencia: cien la semana pasada y ahora 450 en una sola semana. Esto significa que cada diez días Nueva Esparta se mantiene en movimiento, generando empleos directos e indirectos y activando los servicios turísticos”, señaló Velásquez.

Asimismo, indicó que para el mes de agosto se han habilitado 66.000 cupos en el transporte marítimo, mientras que en septiembre estarán disponibles 60.000. En cuanto al transporte aéreo, la gobernadora mencionó que hay 67.000 asientos destinados a viajeros nacionales y 3.900 para internacionales, según declaraciones ofrecidas a Unión Radio.

Noticia al Día / Unión Radio