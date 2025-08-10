Domingo 10 de agosto de 2025
Turismo ruso dinamiza la economía de Nueva Esparta durante la temporada vacacional

La mandataria informó que cada diez días llegan nuevos grupos de visitantes provenientes de Rusia, especialmente a las islas de Margarita y Coche, lo que ha contribuido al crecimiento de la actividad económica local.

Por Andrea Guerrero

Foto: Agencia
La afluencia de turistas rusos al estado Nueva Esparta ha dado un impulso significativo al turismo en la región insular, según destacó la gobernadora Marisel Velásquez.

“Estamos recibiendo turistas con frecuencia: cien la semana pasada y ahora 450 en una sola semana. Esto significa que cada diez días Nueva Esparta se mantiene en movimiento, generando empleos directos e indirectos y activando los servicios turísticos”, señaló Velásquez.

Asimismo, indicó que para el mes de agosto se han habilitado 66.000 cupos en el transporte marítimo, mientras que en septiembre estarán disponibles 60.000. En cuanto al transporte aéreo, la gobernadora mencionó que hay 67.000 asientos destinados a viajeros nacionales y 3.900 para internacionales, según declaraciones ofrecidas a Unión Radio.

Sismo de magnitud 4.9 sacude el Valle del Cauca

El Servicio Geológico Colombiano (SGC), responsable del seguimiento de la actividad sísmica en el país, confirmó el evento.
Nacionales

Vicepresidencia de Obras Públicas realizó recorrido casa por casa en Maracaibo para atender demandas comunitarias

La actividad contó con la participación de ministros del área de servicios, el gobernador zuliano Luis Caldera y el alcalde Gian Carlo Di Martino, quienes recorrieron junto a líderes comunitarios diversas zonas de la capital zuliana para recoger inquietudes, propuestas y necesidades planteadas por los vecinos
Entretenimiento

"El éxito de Venezuela radica en su diversidad cultural": María Peinado, Miss Zulia 2024

La exquisita belleza de la mujer venezolana sigue impresionando al mundo entero con su encanto, garbo e inteligencia, esta vez bajo la estampa de la escultural modelo de raza wayúu, María Peinado, Miss Zulia 2024, quien recientemente sostuvo un encuentro con diferentes medios de comunicación en Maracaibo, para agradecer el apoyo que ha tenido y exponer la labor social que viene emprendiendo en su tierra natal Paraguaipoa.
Zulia

Secretaría de Cultura y Galerías Mall firmarán convenio para actividades gratuitas

La información la suministró el secretario de Cultura, Giovanny Villalobos, el pasado viernes 8 de agosto, tras asistir, en representación del gobernador Luis Caldera, al acto de reinauguración de la pista de hielo del mencionado centro comercial, que estuvo cerrada durante 12 años

