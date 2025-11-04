Un 3 de noviembre de 1942: Isaías Medina Angarita recibe la primera cédula de identidad en Venezuela

Un día como hoy, hace 83 años, el entonces presidente Isaías Medina Angarita recibió la primera cédula de identidad emitida en Venezuela, marcando el inicio del sistema moderno de identificación ciudadana en el país. El documento fue asignado con el número V-00001, convirtiéndose en un símbolo de institucionalidad y organización civil.

La entrega oficial se realizó el 3 de noviembre de 1942, durante el mandato de Medina Angarita, quien impulsó importantes reformas en materia de derechos civiles, modernización administrativa y fortalecimiento del Estado venezolano. La creación del sistema de cedulación permitió establecer un registro único de identidad, facilitando el acceso a servicios públicos, procesos electorales y trámites legales.

Este hito histórico representa el nacimiento de una política de identificación que, con el tiempo, se ha transformado en un instrumento clave para la inclusión social, la seguridad ciudadana y la planificación estatal.

