El mercado farmacéutico de Venezuela creció un 5,6 % en enero pasado respecto al mismo mes de 2024, indicó este fin de semana a EFE la Cámara de la Industria Farmacéutica (Cifar).

Según sus cifras, se distribuyeron unos 25,29 millones de medicamentos en las farmacias del país en enero, mientras que en el mismo mes del año pasado fueron unos 23,93 millones.

Del total, el 72 % de los medicamentos son producidos en el país y el restante 28 % son importados.

Por otra parte, Cifar señaló que el precio promedio en enero de 2025 fue de 4,23 dólares por unidad, el "más bajo de la región" latinoamericana.

Financiamiento

El presidente de Cifar, Tito López, dijo a EFE que, en vista del aún bajo financiamiento bancario, plantean la reactivación de los créditos fiscales, lo que "oxigenaría mucho" a toda la industria en general, que requiere entre 11 mil millones y 13 mil millones de dólares.

Asimismo, pide que la declaración del Impuesto al Valor Agregado (IVA) pase de ser quincenal a mensual, entre las medidas para impulsar la ampliación de la base tributaria y "a los informales llevarlos a la formalidad", agregó el también vicepresidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria).

Según el más reciente balance del sector manufacturero privado, la industria farmacéutica nacional alcanzó una operatividad del 63 % de su capacidad instalada en el cuarto trimestre de 2024.

El año pasado, la producción de las plantas farmacéuticas nacionales creció un 35,3 % respecto a 2023, y este sector proyecta un incremento del 27,8 % para 2025, indicó recientemente Conindustria.

Esta organización gremial señala que los "excesivos" tributos, la falla en el suministro de combustibles para el transporte y otras operaciones, la competencia de productos importados, la incertidumbre política e institucional, el entorno macroeconómico (inflación y devaluación) y la escasez de financiamiento son los factores que más afectan la actividad manufacturera.

