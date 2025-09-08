Una marea de fe: más de 4.000 fieles celebraron a la Virgen del Valle

Esta mañana, la Arquidiócesis de Nueva Esparta vivió una jornada profundamente emotiva con la Eucaristía en honor a la Natividad de la Virgen del Valle, patrona del oriente venezolano. Más de 4.000 fieles se congregaron en un acto de devoción que marcó el inicio de las festividades litúrgicas.

La misa fue presidida por el presbítero Marlon Díaz, acompañado por peregrinos de la Isla de Coche, en el marco del Año Jubilar de la Esperanza proclamado por el papa Francisco. Bajo el lema “María, Dulce Esperanza”, los asistentes renovaron su fe y se dejaron inspirar por el mensaje de esperanza que la Virgen representa.

El altar mayor, adornado con girasoles y rosas blancas, fue testigo de una celebración llena de fervor, donde la imagen de la Virgen lució un traje especial con escenas de su llegada al Valle, colocada en un templete floral para su veneración.

Noticia al Día / Globovisión