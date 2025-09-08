Lunes 08 de septiembre de 2025
Al Dia

Una marea de fe: más de 4.000 fieles celebraron a la Virgen del Valle

La misa fue presidida por el presbítero Marlon Díaz, acompañado por peregrinos de la Isla de Coche, en el marco del Año Jubilar de la Esperanza proclamado por el papa Francisco

Por Andrea Guerrero

Una marea de fe: más de 4.000 fieles celebraron a la Virgen del Valle
Foto: Cortesía
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Esta mañana, la Arquidiócesis de Nueva Esparta vivió una jornada profundamente emotiva con la Eucaristía en honor a la Natividad de la Virgen del Valle, patrona del oriente venezolano. Más de 4.000 fieles se congregaron en un acto de devoción que marcó el inicio de las festividades litúrgicas.

La misa fue presidida por el presbítero Marlon Díaz, acompañado por peregrinos de la Isla de Coche, en el marco del Año Jubilar de la Esperanza proclamado por el papa Francisco. Bajo el lema “María, Dulce Esperanza”, los asistentes renovaron su fe y se dejaron inspirar por el mensaje de esperanza que la Virgen representa.

El altar mayor, adornado con girasoles y rosas blancas, fue testigo de una celebración llena de fervor, donde la imagen de la Virgen lució un traje especial con escenas de su llegada al Valle, colocada en un templete floral para su veneración.

Noticia al Día / Globovisión

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Nicolás Maduro: El 1° de octubre arranca la Navidad

Nicolás Maduro: El 1° de octubre arranca la Navidad

Luis Torrens entró en lista de lesionados por contusión en el antebrazo

Luis Torrens entró en lista de lesionados por contusión en el antebrazo

Maracaibo, 496 años de historia y resistencia (por Luz Neira Parra)

Maracaibo, 496 años de historia y resistencia (por Luz Neira Parra)

Presos madre y padrastro de una niña de 3 años por maltrato infantil

Presos madre y padrastro de una niña de 3 años por maltrato infantil

Bayrou obligado a dimitir tras revés parlamentario

Bayrou obligado a dimitir tras revés parlamentario

Arrestaron al director de Polianzoátegui

Arrestaron al director de Polianzoátegui

Joven publicaba falsos artículos de computación a través de Marketplace en Maracaibo

Joven publicaba falsos artículos de computación a través de Marketplace en Maracaibo

Daddy Yankee se une a un acuerdo empresarial para el desarrollo del fútbol en Puerto Rico

Daddy Yankee se une a un acuerdo empresarial para el desarrollo del fútbol en Puerto Rico

Lenyn Sosa llegó a la marca de 20 vuelacercas y comandó victoria de Medias Blancas

Lenyn Sosa llegó a la marca de 20 vuelacercas y comandó victoria de Medias Blancas

Ozzy Osbourne fue homenajeado en los premios MTV VMAs

Ozzy Osbourne fue homenajeado en los premios MTV VMAs

Herido conductor de vehículo tras impactar contra una gandola de gas en Coro

Herido conductor de vehículo tras impactar contra una gandola de gas en Coro

Sammy Sosa fue exaltado al Salón de la Fama de Cachorros de Chicago

Sammy Sosa fue exaltado al Salón de la Fama de Cachorros de Chicago

Carlo Ancelotti anunció varios cambios para jugar ante Bolivia en El Alto

Carlo Ancelotti anunció varios cambios para jugar ante Bolivia en El Alto

Rick Davies, cofundador de Supertramp, fallece a los 81 años tras una larga batalla contra el cáncer

Rick Davies, cofundador de Supertramp, fallece a los 81 años tras una larga batalla contra el cáncer

Harry Potter regresa con nuevo protagonista:

Harry Potter regresa con nuevo protagonista: "Fue surrealista"

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

¡Maracaibo está de cumpleaños! 496 años de orgullo zuliano

¡Maracaibo está de cumpleaños! 496 años de orgullo zuliano

Muere

Muere "Malvina" la mascota de Camilo y el artista revienta en llanto en pleno concierto

Imágenes del espectáculo en el cielo que nos regaló el eclipse lunar total

Imágenes del espectáculo en el cielo que nos regaló el eclipse lunar total

Se desprendió tremendo palo de agua en Maracaibo y San Francisco este lunes 8-Sept

Se desprendió tremendo palo de agua en Maracaibo y San Francisco este lunes 8-Sept

Corazón de Jesús: Una ciudad te implora protección

Corazón de Jesús: Una ciudad te implora protección

Noticias Relacionadas

Deportes

Maturín arropó a la Vinotinto previo a su duelo decisivo ante Colombia

Este martes, la Vinotinto disputará un encuentro crucial en su camino al Mundial 2026, cuando reciba a Colombia en el…
Deportes

Nueve pugilistas zulianos representarán al estado en el Campeonato Nacional Juvenil

El estado Zulia definió sus integrantes para el Campeonato Juvenil que se llevará a cabo en Cumaná
Nacionales

Nicolás Maduro: El 1° de octubre arranca la Navidad

Invitó al pueblo venezolano a vivir estas fechas con alegría, entre villancicos, gaitas y hallacas
Al Dia

Calidex renace con nueva imagen de sus productos de limpieza

La empresa zuliana apunta a la internacionalización de sus productos.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025