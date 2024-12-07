Martes 23 de septiembre de 2025
Nacionales

Unes inicia selección de nuevos futuros funcionarios de la policía científica

Foto: Cortesía

Por Christian Coronel

Unes inicia selección de nuevos futuros funcionarios de la policía científica
El rector de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), M/G Fabio Enrique Zavarse Pabón, informó que comenzó la prueba del panel de expertos para los nuevos aspirantes de los Programas Nacionales de Formación (PNF) en Investigación Penal y Criminalística, correspondientes al período I-2025 de esta Alma Mater.

Foto: Cortesía

Esta prueba permite la captación del nuevo talento humano, con el objetivo de formar a los futuros funcionarios y funcionarias de la Policía Científica.

Foto: Cortesía

No obstante, los aspirantes serán evaluados por un jurado calificador conformado por destacados profesionales de la UNES y las autoridades del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), quienes cumplen con los más altos estándares de profesionalismo y conocimientos inherentes al área académica.

Foto: Cortesía

Cabe destacar que estas destrezas y conocimientos serán adquiridos por los funcionarios del cuerpo detectivesco del país a través del proceso formativo del PNF de Investigación Penal y Criminalística, con el propósito de prestar servicio al pueblo venezolano mediante el manejo de herramientas técnico-científicas para el esclarecimiento de cualquier hecho punible en el territorio nacional.

Foto: Cortesía

Prensa Ministerio para el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz

