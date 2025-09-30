Valencia se fortalece como eje industrial con inversión extranjera en antigua planta Goodyear

El ministro de Industrias y Producción Nacional, Alex Saab, anunció que inversionistas internacionales destinarán más de 30 millones de euros —equivalentes a más de 35 millones de dólares— para poner en marcha la recuperación y modernización de la antigua planta Goodyear, ubicada en Valencia, estado Carabobo.

Durante una inspección a las instalaciones, Saab explicó que esta inversión corresponde a la fase inicial del proyecto, el cual contempla la fabricación de neumáticos con tecnología de punta. El objetivo principal es sustituir importaciones, fortalecer la producción nacional y abrir camino hacia mercados regionales.

“La llegada de capital extranjero marca un nuevo capítulo que impactará directamente a los trabajadores comprometidos con el desarrollo del país”, expresó el ministro, quien también destacó que esta alianza representa una oportunidad para transformar las dificultades en avances concretos hacia la independencia industrial.

Noticia al Día / Banca y Negocios